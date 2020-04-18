جرائم وانتهاكات مليشيات الوفاق ضد المدنيين‎ في ليبيا (فيديو)





هناك مجموعة من الإ دانات الواسعة بسبب انتهاكات وانتقام الميليشيات الإرهابية في مدينتي صرمان وصبراتة غرب العاصمة طرابلس، وشملت الأعمال الإجرامية القتل والتمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.





وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي: إن "الأعمال الهمجية" التي قامت بها الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، واستنكرت الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني، محذرة من مغبة وجود عناصر إرهابية وذوي سوابق من ضمن السجناء، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





واستنكر مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة ما وصفها بـ"الحرب اللا أخلاقية"، التي تمارسها "جماعات الإرهاب" تحت مظلة ما يسمى بـ "حكومة الوفاق"، بعدما قامت بقطع الكهرباء عن المدينة واستهداف إمداداتها الغذائية والدوائية.





وأدانت الجامعة العربية كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال الليبية في إشارة واضحة للتدخل التركي لصالح حكومة الوفاق وميليشياتها ضد إرادة الشعب الليبي والجيش الوطني.



