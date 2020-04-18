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أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حرص أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، على الرد بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد نجمه السابق.

 

وكان الأهلي، قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية جديدة ضد اللاعب عبد الله السعيد بعد انتقاله إلى فريق بيراميدز عقب فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

 

وقال محامي السعيد في تصريحات صحفية اليوم، إن اللاعب لم يتلق أي إخطار رسمي بخصوص شكوى النادي الأهلي ضده لدى اتحاد الكرة.

 

وتابع محامي السعيد: "سنتحرك لدراسة الأمر والرد عليه فور إخطارنا رسميا بتلقي الشكوى من جانب اتحاد الكرة".

 

وفسخ السعيد عقده مع الأهلي السعودي في يناير 2019 وانتقل إلى نادي بيراميدز، وأكد مسئولو الأهلي المصري أنه كان هناك بند يتيح للقلعة الحمراء الحصول على 2 مليون دولار حال انتقال اللاعب لأي فريق مصري خلال عامين.

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