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محمد رجب يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر 'إنستجرام'

السبت 18/أبريل/2020 - 10:19 م
محمد رجب
محمد رجب
روان هيثم
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة له منذ صغره وصورته حاليا، ولم يكتب على هذه الصورة أي شئ وترك لجمهوره التعليقات.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: طول عمرك قمر يا فنان ونجم من يومك بموت فيك بالتوفيق يارب.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها الفنان محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير"، والذي تدور أحداثة في إطار من التشويق، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من الفنانين محمد رجب، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد عز، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

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