رئيس الحكومة الإسبانية: سأطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى 9 مايو

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو، وبدء تخفيف القيود المفروضة على الأطفال ابتداءا من 27 أبريل.





ويذكر أن وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 565 حالة، السبت، بعد أن سجل زيادة قدرها 585، الجمعة، وهو ما يصل بإجمالي عدد حالات الوفاة في أحد أكثر بلدان العالم تضررا من الوباء إلى 20043.



وأضافت أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا ارتفع إلى 191726، السبت من 188068، الجمعة.

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل الصارمة التي بدأت في فرضها في 14 مارس، ا ساعد على عودة بعض قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التصنيع، إلى العمل هذا الأسبوع.

لكن لا يزال المواطنون حبيسي بيوتهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية مثل الطعام، ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.





وذكرت السلطات الإسبانية أن أحدث الأرقام ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء مضاعفات الفيروس إلى نحو 17 ألفا و500.

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 مارس.

يأتي ذلك في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية، مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم بعد توقف استمر أسبوعين.





