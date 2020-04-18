Advertisements

رئيس الحكومة الإسبانية: سأطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى 9 مايو

السبت 18/أبريل/2020 - 08:37 م
بيدرو سانشيث
بيدرو سانشيث
الفجر
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو، وبدء تخفيف القيود المفروضة على الأطفال ابتداءا من 27 أبريل.

ويذكر أن وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 565 حالة، السبت، بعد أن سجل زيادة قدرها 585، الجمعة، وهو ما يصل بإجمالي عدد حالات الوفاة في أحد أكثر بلدان العالم تضررا من الوباء إلى 20043.

وأضافت أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا ارتفع إلى 191726، السبت من 188068، الجمعة.

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل الصارمة التي بدأت في فرضها في 14 مارس، ا ساعد على عودة بعض قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التصنيع، إلى العمل هذا الأسبوع.

لكن لا يزال المواطنون حبيسي بيوتهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية مثل الطعام، ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.

وذكرت السلطات الإسبانية أن أحدث الأرقام ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء مضاعفات الفيروس إلى نحو 17 ألفا و500.

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 مارس.

يأتي ذلك في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية، مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم بعد توقف استمر أسبوعين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس تمديد الطواريء الحكومة الاسبانية اجمالي 9 مايو 191

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ 38 دقيقة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أحمد موسى عن تسجيل أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا : "رعب.. ومفيش التزام" (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تخطت الصين.. ارتفاع حالات وفيات فيروس كورونا في إسبانيا

إسبانيا تمدد حالة الطوارئ حتى 12 أبريل وسط أزمة كورونا

في يوم واحد.. تسجيل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا بإسبانيا

وفاة أميرة إسبانية جراء إصابتها بفيروس "كورونا" في باريس

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا لـ130,759 والوفيات لـ12,418

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا بمقدار 674

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

07:40 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم