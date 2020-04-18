Advertisements
"الصحة" تكشف عن أعمار الوفيات الجديدة بكورونا في المملكة (فيديو)
السبت 18/أبريل/2020 - 08:52 م
الفجر السعودي
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا البالغ عددهم 5 وفيات.
وقال الدكتور العبدالعالي: إن الحالات الـ5 من بينهم سعودي في جازان عمره 34 عامًا، و4 غير سعوديين: 3 في مكة، وحالة في جدة راوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الصحة" عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 92 والتعافي 1329.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم، فقد تم تسجيل 740 حالة من المسح النشط و191 حالة موجودة في الحجر الصحي و210 حالات مخالطة مجتمعية و1132 حالة لليوم السبت، لافتة إلى أن 21٪ سعوديون، 79% غير سعوديين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,312 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 159 ألف حالة وفاة، وأكثر من 591 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا