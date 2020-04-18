"الصحة" تكشف عن أعمار الوفيات الجديدة بكورونا في المملكة (فيديو)





كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة ، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا البالغ عددهم 5 وفيات.





وقال الدكتور العبدالعالي: إن الحالات الـ5 من بينهم سعودي في جازان عمره 34 عامًا، و4 غير سعوديين: 3 في مكة، وحالة في جدة راوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الصحة" عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 92 والتعافي 1329.





ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم، فقد تم تسجيل 740 حالة من المسح النشط و191 حالة موجودة في الحجر الصحي و210 حالات مخالطة مجتمعية و1132 حالة لليوم السبت، لافتة إلى أن 21٪ سعوديون، 79% غير سعوديين.



