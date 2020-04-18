Advertisements

قريبا.. تونس تجري التحاليل السريعة على نصف مليون مواطن

السبت 18/أبريل/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تشرع وزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، في استخدام التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد في تونس لتشمل عدد يتراوح من 450 الى 500 ألف مواطن، وفق ما أكده الهاشمي الوزير مدير معهد باستور.

وقد أوضح الهاشمي الوزير اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التحاليل التي ستشمل حوالي نصف مليون تونسي، في اطار التقصي السريع والشامل للمرض، ستمكن في التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا في البلاد، والكشف عن حالات الإصابة الإيجابية عبر أخذ عينة من الدم تحتوي المضادات الحيوية التي تنشط في إطار التصدي للفيروس.

وأكد أن إجراء هذه التحاليل لن يعوض تحاليل التشخيص المخبرية على العينات المشتبه بإصابتها التي تقوم بها المخابر المختصة، مشيرا إلى امكانية اعتماد مخابر إضافية لاجراء التحاليل السريعة للمرض.

وأبرز رغبة وزارة الصحة في توسيع إطار استخدام هذه التحاليل، مؤكدا أن شحّ السوق الدولية من هذه التحاليل السريعة حال دون ذلك.

أخبار تهمك

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ 38 دقيقة

أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

منذ نصف ساعة

أحمد موسى عن تسجيل أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا : "رعب.. ومفيش التزام" (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

07:40 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم