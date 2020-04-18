قريبا.. تونس تجري التحاليل السريعة على نصف مليون مواطن

تشرع وزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، في استخدام التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد في تونس لتشمل عدد يتراوح من 450 الى 500 ألف مواطن، وفق ما أكده الهاشمي الوزير مدير معهد باستور.





وقد أوضح الهاشمي الوزير اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التحاليل التي ستشمل حوالي نصف مليون تونسي، في اطار التقصي السريع والشامل للمرض، ستمكن في التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا في البلاد، والكشف عن حالات الإصابة الإيجابية عبر أخذ عينة من الدم تحتوي المضادات الحيوية التي تنشط في إطار التصدي للفيروس.





وأكد أن إجراء هذه التحاليل لن يعوض تحاليل التشخيص المخبرية على العينات المشتبه بإصابتها التي تقوم بها المخابر المختصة، مشيرا إلى امكانية اعتماد مخابر إضافية لاجراء التحاليل السريعة للمرض.





وأبرز رغبة وزارة الصحة في توسيع إطار استخدام هذه التحاليل، مؤكدا أن شحّ السوق الدولية من هذه التحاليل السريعة حال دون ذلك.