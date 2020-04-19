ما هو مشروع المخازن العملاقة لزيادة مخزون السلع لمدة 8 أشهر؟

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتأمين احتياجات مصر من الأمن الغذائي وتوفير حاجات المواطنين، وخاصة في أوقات الأزمات مثل أزمة كورونا، وذلك من خلال خطة جديدة تضم إنشاء مخازن عملاقة تكفي لتخزين الطعام حتى 8 أشهر.





مشاورات جديدة

ويجري جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية مشاورات لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن عملاقة، يستهدف المشروع زيادة المخزون من السلع الأساسية، ويقام المشروع في سبع محافظات هي "الجيزة، بنى سويف، قنا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية والبحيرة.





وتوفر هذه المخازن كميات من السلع تغطي احتياجات المواطنين خلال العام، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاستمرار في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.





تكلفة المشروع

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التكلفة الإجمالية لتدشين هذه المخازن العملاقة تصل إلى 21 مليار جنيه، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.





وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تسعى لتطبيق رؤية الرئيس بتوفير كل السلع للمواطنين بشكل مستمر، ويعزز إنشاء هذه المخازن من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.





وأكد، أن المخازن الحالية تغطي السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.





أراضي المخازن

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز بدأ محادثات مع المحافظين لتوفير الأراضي لإنشاء المخازن العملاقة بالتعاون مع كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال





وأضاف عشماوي، وان الجهاز يسعى لتطبيق مذكرة تفاهم مع أحد الشركات، هي سادس أكبر شركة على مستوى العالم، وتعمل الشركة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وانشاء مثل هذه المخازن العملاقة.





وأوضح عشماوي، أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد 2 مخزن، الأول في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 50 فدانا، والثاني بمحافظة القليوبية على مساحة 50 فدان ايضًا كمرحلة أولى، وتقوم الشركة بتنفيذ باقي المخازن فى المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص.





21 سلعة

وأشار عشماوى إلى أن المخازن الجديدة ستعمل طبقا لأحدث التكنولوجي من خلال غرف تحكم لمعرفة رصيد السلع الأساسية طوال الوقت، والكميات المخزنة من هذه المنتجات، قد تتجاوز 21 سلعة أساسية التي توافر شهريا ضمن المقررات التموينية.





وأضاف، أن هذه السلع توزع على أكثر من 70٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، بالإضافة إلى السلع الاخرى التى تطرح فى الاسواق، قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل ايجابى على انخفاض الأسعار





أماكن التخزين

واوضح عشماوي، أن هذا المشروع يقام على الأراضي المملوكة للدولة وطرحتها الحكومة بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن 40٪؜ من السلع التي تخزنها الحكومة، ستكون لصالح وزارة التموين، تحدد الوزارة أنواع السلع التي تقوم بتخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة أو استيراد أو إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، بينما المنتجات المستوردة سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.





وأكد على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، على مدار السنتين الماضتين فى طرح المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات.



