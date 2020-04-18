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السعودية تستعد لبيع كميات غير مسبوقة من النفط للولايات المتحدة الأمريكية

السبت 18/أبريل/2020 - 09:02 م
النفط السعودي
النفط السعودي

ن المتوقع أن تبيع السعودية نحو 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا للولايات المتحدة في أبريل فيما سيكون أعلى كمية منذ عام وذلك طبقا لما قاله مسؤول في الصناعة السعودية على علم بالكميات المخصصة للمصافي الأمريكية.

 

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام بعد انهيار الطلب العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي أنتجت فيه السعودية وروسيا كميات كبيرة من النفط في سباق على الحصول على حصة من السوق.

 

وتوصل منتجو النفط العالميون في الآونة الأخيرة لاتفاق لخفض قياسي في إنتاج النفط يبلغ 20 مليون برميل يوميا.

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النفط السعودي النفط السعودية

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