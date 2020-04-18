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يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم روما

السبت 18/أبريل/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقة جديدة من نظيره روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس يخطط لاستخدام نجمه رولاندو ماندراجورا والمُعار في الوقت الحالي إلى أودينيزي كورقة من أجل التعاقد مع بريان كريستانتي نجم خط وسط روما.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس يرغب في استخدام نجم السيدة العجوز ماندراجورا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع نجوم آخرين.

وأوضح الموقع أن كريستيانتي كان يحظى باهتمام الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وعلى الرغم من أن ساري لا يفضله بشكل كبير إلا أنه يظل على رادار السيدة العجوز.

وكشف الموقع الإيطالي أنه على الرغم من رغبة باولو فونسيكا المدير الفني لروما في الاحتفاظ بخدمات بريان كريستانتي إلا أن يوفنتوس يسعى لإجراء عملية تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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