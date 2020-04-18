قبل عرضه بالقنوات.. الفجر الفني ينشر أوبريت "انت أقوى"

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ينشر"الفجر الفني"، الأوديو الخاص بأوبريت "انت أقوى" قبل عرضه بالقنوات الفضائية، حيث تم عرضه كأول مرة منذ دقائق بالأهرامات.



يعتبر أوبريت"انت أقوى" رسالة مصر للإنسانية، ودعم وتشجيع لجميع الشعوب للتكاتف ونشر الأمل من جديد في ظل أزمة"كورونا".



ويضم الأوبريت نخبة من أهم رموز نجوم مصر والوطن العربي وهم نجم الجيل تامر حسني، الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، نجمه المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ووائل جسار، والذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.



جدير بالذكر أن الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتم تسجيل الجزء الخاص بنجوم مصر داخل ستديو النجم تامر حسني، حيث تولى عملية الهندسة الصوتية عبدالرحمن شوقي، هيثم راضي، وجلال فهمي.

