في بيان رسمي.. الكاف يعلن تأجيل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بيان رسمي بتأجيل موعد نهائي كأس بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية إلى أجل غير مسمى.





وقد حدد الكاف سابقا موعد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بانه سيكون في الكاميرون، يوم 29 مايو المقبل، بينما كان موعد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 24 من الشهر ذاته بدولة المغرب.





ومن خلال بيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي، قال: "بعد قرار تأجيل نصف نهائي المنافسات القارية للأندية في إفريقيا، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، أعلن كاف اليوم، السبت، أنه تم تأجيل نهائيي البطولتين حتى إشعار آخر».





وأكمل البيان: "سيتم إبلاغ الجدول الزمني الجديد في الوقت المناسب بعد التشاور مع مختلف الجهات المختصة".





وانهى البيان: «يراقب الاتحاد الإفريقي الوضع عن كثب ويعمل مع السلطات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية على دراسة تأثير الفيروس على القارة ، وسوف تعلن عن التطورات في منافساتنا في الوقت المناسب».