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دون حضور.. انطلاق قداس عيد القيامة من دير الأنبا بيشوي

السبت 18/أبريل/2020 - 09:06 م
قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة
ينطلق قداس عيد القيامة اليوم السبت الموافق الـ18 من أبريل الجاري، في تمام الـ9 مساءًا من دير الأنبا بيشوي، ويترأسه البابا تواضروس الثاني، في ظروف استثنائية إثر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

انطلاق قداس عيد القيامة

ويترأس قداس عيد القيامة البابا تواضروس الثاني من دير القديس الأنبا بيشوي والذي يوجد بوادي النطرون، للمرة الأولى لتواضروس، بعدما دأب على صلاته في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي.

إجراءات الحكومة قبل قداس عيد القيامة

واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تمنع التجمعات، فتم إغلاق المساجد والكنائس لذلك سيقام قداس عيد القيامة في وادي النطرون.

قداس عيد القيامة من وادي النطرون

من جانبه، أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية أن البابا تواضروس الثاني سوف يتلقى أسئلة ورسائل الأقباط يوم عيد الميلاد المجيد ويجيب عنها على أن يرسل كل راغب في طرح الأسئلة فيديو قصير مدته 30 ثانية، يتضمن سؤاله وكنيسته واسمه حتى يجيب عنه البابا في حوار مفتوح مع شعب الكنيسة، بعد قداس عيد القيامة المقرر بعد لحظات.

قداس عيد القيامة دون حضور شعبي

قداس عيد القيامة له مكانة كبيرة لدى الأخوة المسيحيين فبحسب الفكر المسيحي يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية.

قداس عيد القيامة والجهود الأمنية

وكانت وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني تمكن من إحباط عمل إرهابي، عقب مداهمته لوقر اتخذته خلية إرهابة، من أجل الإعداد لعمل إرهابي يتزامن مع قداس عيد القيامة واحتفالات المسيحيين، لتقضي القوات الأمنية على الخلية في ضربة أمنية تؤكد عزيمة وجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن والأمان، ويسقط المقدم محمد فوزي الحوفي شهيدًا مقدمًا روحه في سبيل الدفاع عن رفعة وطنه.

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