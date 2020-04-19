خريطة معارض "أهلا رمضان"على مستوى الجمهورية

بدأت معارض أهلا رمضان من يوم 10 أبريل وستستمر لمدة شهر ليوم 10 مايو، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ولن تكون المعارض بشكلها العام المعتاد مثل كل عام ولكن ستتواجد في المحلات والسلاسل التجارية بشكل أكبر طبقًا للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف منع التجمعات.





وقامت وزارة التموين بزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهوية ووصلت إلى 1835 منفذا بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية لضمان سلامة المواطنين وتنفيذا للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت الوزارة بعمل الكثير من التسهيلات على المواطنين مثل التعاقد مع شركات تجارة إلكترونية للتوصيل للمنازل وتقديم عروض وتخفيضات في جميع المنافذ وتخصيص سيارات مجهزة لمد أي منطقة تحتاج للمنتجات والسلع وطمأنت الوزارة المواطنين على توافر كل سلعة بحد أدنى 3 شهور.





وتستعرض " الفجر " خريطة معارض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية فيما يأتي:





- معارض أهلا رمضان بالإسكندرية:

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان رالكريم وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد سعد الله وكيل الوزارة، منافذ أهلًا رمضان بالهايبرات والمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية بتخفيضات تصل إلى 30 % مع وجود وفرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية وذلك عوضًا عن معارض وشوادر أهلا رمضان نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا، بحسب ما صرح به المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين بالإسكندرية.





وطالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية من المواطنين عدم التكدس والازدحام في منافذ البيع طبقًا لتعليمات الوزارة بألا يشغل المستهلكين أكثر من 25% من الطاقة الإستعابية بشكل عام في أي متجر من المتاجر.





- معارض أهلا رمضان بمطروح:

كما اشترك 51 سوبر ماركت ومنشأة بالقطاع الخاص بعد ضم سوبر ماركت جديد لهم تم افتتاحه من مدير تموين مطروح المهندس المهندس السيد أبو اليزيد، على نطاق مدن محافظة مطروح في مبادرة أهلا رمضان لبيع كافة السلع بأسعار مخفضة، وتم إفتتاح محل تجاري جديد بوسط مدينة مطروح بسور حديقة كيلو باترا وذلك بتكليف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمدير عام مديرية التموين بمطروح.





-معارض أهلا رمضان في الأقصر:

كما اشتركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة وكيل الوزارة الدكتور تامر صلاح مختار في مبادرة أهلا رمضان حيث وفرت سيارات متنقلة متمثلة في قوافل " أهلا رمضان " وتم تجهيزها من قبل الشركات للاشتراك في المبادرة بهدف أن تجوب المناطق المحرومة وتقدم لهم السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بدعم الأسر الأكثر فقرا ووفقًا لتوجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





- معارض أهلا رمضان بالمنيا:

واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم اشتركت محافظة المنيا بـ65 معرضًا في مبادرة أهلا رمضان بفروع لشركات وسلاسل تجارية على مستوى كافة المراكز بالمحافظة.





- معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ: