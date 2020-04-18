عبير منير تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في مسلسل "ونسني"

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تشارك الفنانة عبير منير، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ونسني"، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان ونانسي صلاح وأحمد سلطان واسلام إبراهيم.



وكشفت عبير، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن شخصيتها في مسلسل "ونسني" قائلة:"اجسد شخصية سيدة تدعى "جيجي" وهي سيدة لطيفة دمها خفيف وبتحب الحياة وبتحب تتجوز كثير، وتدور أحداث الشخصية في إطار كوميدي".



يذكر أن آخر أعمال عبير منير، مسلسل "بلا دليل" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في بطولته الفنان خالد سليم ودرة وحازم سمير وأحمد كرارة، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.