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"خروج اضطراري" لعز وهند صبرى ومنى زكي وهيفاء

السبت 18/أبريل/2020 - 09:53 م
احمد عز وهند صبري
احمد عز وهند صبري
العدد الورقي
أكثر من نجم ونجمة أعلنوا خروجهم النهائى من المنافسة الرمضانية التى تدق أبواب الشاشات الفضائية، بعد أيام قليلة، وتتعددت الأسباب لكن النتيجة واحدة، وهى غيابهم عن الموسم الرمضانى الجديد، أولهم الفنان أحمد عز وهند صبرى، ومسلسلهما «هجمة مرتدة»، بسبب ضيق الوقت وتوقف تصوير المسلسل منذ ما يقرب من 3 أسابيع بسبب الظروف الحالية خوفا من انتشار عدوى الكورونا بين فريق العمل، والمسلسل كان من المقرر أن ينتمى للأعمال الوطنية ويرصد بطولة لضابط بالمخابرات المصرية يجسده أحمد عز، والعمل يشارك فى بطولته هشام سليم وندا موسى.

أما مسلسل «تقاطع طرق»، الذى كان من المقرر أن تعود به منى زكى للمنافسة الرمضانية هذا الموسم بعد غياب سنوات طويلة فتقرر أيضا خروجه من المنافسة، بعدما قيل إنه توقف تصويره بعد شائعات تعرض إحدى العاملين بفريق منى زكى للإصابة بفيروس كورونا إلا أن الشركة نفت هذه الشائعات تماما مؤكدة استكمال التصوير وتحديد موعد العرض بعد الانتهاء من تصويره.

والمسلسل تدور معظم أحداثه خارج مصر بالتحديد فى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما جعل استكمال تصويره فى هذه الظروف الحالية مستحيلاً بسبب قرار غلق المطارات خلال الفترة الحالية، والمسلسل يشارك فى بطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن.

وخرجت الفنانة هيفاء وهبى من المنافسة أيضا بعد أن توقف تصوير كافة الأعمال الدرامية بلبنان منذ بداية الأزمة الحالية رغم أن العمل كان يسير على قدم وساق للحاق بالعرض الرمضانى لكنه توقف حتى لا يخرج بصورة فنية غير مناسبة وهو القرار الذى اتخذته الجهة المنتجة ووافق عليه باقى فريق عمل المسلسل حرصًا على خروج العمل بأفضل شكل ممكن.

وانضم مسلسل «القاهرة كابول» لقائمة الخارجين من الدراما الرمضانية هذا الموسم، وأعلن المخرج حسام على عن خروج العمل من المنافسة الرمضانية بسبب الظروف الحالية ومنع السفر خارج البلاد، وهو ما جعل المسلسل يتوقف عن التصوير لاعتماده على الكثير من المشاهد خارج مصر بالتحديد فى لندن وتدور الكثير من الأحداث هناك، والمسلسل يشارك فى بطولته طارق لطفى الذى يجسد شخصية «إرهابى» ضمن الأحداث أما فتحى عبد الوهاب فيجسد شخصية «ضابط شرطة» وخالد الصاوى يرتدى ثوب الإعلامى والصحفى ضمن الأحداث تأليف عبد الرحيم كمال.

ورغم أن مى عز الدين بدأت تصوير مسلسلها الدرامى الجديد «خيط حرير» مبكرا إلا أنها قررت الخروج من المنافسة أيضا بعد توقف التصوير قبل أسابيع منعا لانتشار فيروس كورونا، والمسلسل يشارك فى بطولته نيكولا معوض ومى سليم وسوسن بدر.

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