Advertisements

ديفيد سيلفا يكشف عن وجهته المقبلة

السبت 18/أبريل/2020 - 09:56 م
سيلفا
سيلفا
أكد الإسباني ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يرغب في دخول عالم التدريب بعد انتهاء مسيرته معع كرة القدم.

وقال سيلفا خلال دردشة مع جماهير مانشستر سيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من خلال ما عشته خلال مسيرتي،  فإنني في البداية كنت أرفض أن أصبح مدربا، أما الآن، فقد زادت رغبتي في هذا الأمر".

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" عن سيلفا قوله اليوم السبت: "عندما أترك كرة القدم، فإنني أرغب في أن أصبح مدربا، لكني لا أعرف متى سيحدث ذلك، لأنني أريد أن ألعب لعدة سنوات أخرى".

وأعلن سيلفا صيف العام أنه سيرحل عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

واعتلى سيلفا /34 عاما/ منصة التتويج بالدوري أربع مرات، إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وشارك في أكثر من 400 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من بلنسية الإسباني في عام 2010 .

وفي الموسم الماضي، سجل سيلفا عشرة أهداف خلال 50 مباراة، وأدى دورا في تتويج الفريق الذي يدربه المدير الفني بيب جوارديولا، بالثلاثية المحلية.

وقبل اعتزاله اللعب الدولي في عام 2018، توج سيلفا ضمن صفوف المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، ولقبين في كأس الأمم الأوروبية.

أخبار تهمك

أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ يوم

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

07:40 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم