أرقام يوسف أوباما مع الزمالك

يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما"، والذي برز إسمه بشكل كبير في فترة تولي احمد حسام ميدو القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.





ومن ثم تنقل بين عدد من أندية الدوري، حيث خرج في تجربتين إلى نادي الاتحاد السكندري في عام 2015، وعاد إلى الزمالك في عام 2016 بعدما ظهر بشكل مميز، ولم يمض وقت طويل ورحل إلى صفوف وادي دجلة في نفس السنة، وفي النهاية عاد مرة أخرى إلى بيته الزمالك عام 2017 وحتى الآن.





ويعد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الركائز الأساسية في الفريق لدى مدرب الأبيض الحالي باتريس كارتيرون.





لاعب وسط الزمالك يوسف أوباما صاحب الـ24 عاما، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء عام 2014.





خاض أوباما 116 مباراة خلال مسيرته مع نادي الزمالك في جميع المسابقات، واستطاع أن يسجل 20 هدف ويصنع 17 آخرين.





أوباما حصد 8 ألقاب مع نادي الزمالك، بواقع 4 ألقاب بكأس مصر، ولقب في الدوري المصري الممتاز، ولقب كأس السوبر المحلي وكأس السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية.



