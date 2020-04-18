مساعد "رئيس الوفد" يشيد بنجاح مصر في التصدي لفيروس كرونا دون اللجوء للمساعدات الخارجية

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أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بقدرة مصرعلى التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، دون اللجوء للمساعدات الخارجية أسوة بالعديد من دول العالم.



وقال الجندي في تصريحات له، مساء اليوم السبت، إن إدارة أزمة كورونا التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقتدار والتي أكد خلالها أن صحة وحياة المواطن هي الأهم بالنسبة إليه من أي تبعات مالية، قللت الآثار السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تكاتف الشعب المصري ومساهماته كل بقدر استطاعته «رجال أعمال – مستثمرين» وكافة القطاعات كل حسب مقدرته للوقوف إلى جانب الدولة ومؤازرتها في تحمل تبعات هذا الفيروس القاتل.



ودلل مساعد رئيس الحزب، بتصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن مصر لم تتقدم بطلب للحصول علي أي تمويل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي لتوقعات النمو في دول الشرق الأوسط لعام2020، والذي توقع أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا إيجابيا في المنطقة علي الرغم من تداعيات أزمة كورونا.



وشدد الجندي، على أن تلك الشهادات والإشادات الدولية يجب أن نتوقف عندها ماليًا، إذ أنها تسلط الضوء على سلامة وصلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر على مدار السنوات الماضية، ويعكس نجاح الإدارة المصرية للأزمة في ظل ظروف انكماش الاقتصاد العالمي والإقليمي.



وأوضح، أن البنك المركزي والحكومة ينفذان بنشاط تدابير متنوعة لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية للوباء، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات للقطاعات التي تأثرت بالسلب جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهته، منوها أن الدولة المصرية راعت جميع الفئات داخل المجتمع، مما يعكس حرصها على تقديم الدعم للجميع بالمساواة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

