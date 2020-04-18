"جريمة وانتقام".. 4 مسلسلات برائحة الدم

لا تخلو أحداث مسلسلات رمضان هذا العام من ارتكاب عدد من الجرائم، ليتابعها الجمهور ويتفاعل معها بل يبحث عن أسبابها، والبداية مع دينا الشربينى التى تجسد دور الزوجة الخائنة ضمن أحداث مسلسل «لعبة النسيان»، وتضطر للتورط فى قتل زوجها بعد اكتشاف خيانتها ويجسده «محمود قابيل» الذى يعود للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات طويلة، لكنها بعدها تفقد الذاكرة فتبدأ رحلة النسيان، والمسلسل يشارك فى بطولته أحمد داوود وإنجى المقدم، من إخراج هانى خليفة، ومأخوذ عن فورمات أجنبى والكتابة لتامر حبيب.





أما محمد رمضان فهو الآخر يتعرض للعديد من محاولات قتل على يد أشقائه خلال أحداث مسلسله الجديد «البرنس» الذى يعود فيه للتعاون مجددا مع المخرج محمد سامى بعد نجاحهما سويا فى الأسطورة قبل سنوات، وتدور أحداث المسلسل حول رضوان البرنس الذى يعانى من كره أشقائه بعد أن ترك له والده الميراث كاملا فيتعرض لمحاولات قتل عديدة هو وأسرته تنجح بقتل زوجته وتجسدها نجلاء بدر.





وتتورط الفنانة ريهام حجاج أيضا فى جريمة قتل غامضة بمسلسلها «لما كنا صغيرين» لتقلب حياتها رأسا على عقب، والمسلسل بطولة محمود حميدة وخالد النبوى ونسرين أمين.



