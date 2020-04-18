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شاهد.. بث مباشر لبرنامج هزر فزر (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 10:09 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
تستضيف الفنانة هنا الزاهد اليوم السبت، عدد من النجوم وهم ميرنا نور الدين وهدى المفتي وعمر السعيد ،اسماء جلال وتامر هشام، وذالك في حلقة خاصة من برنامجها "هزر فزر" المذاع على قناة " cbc" الساعة ال10 مساء.

وينقسم ضيوف هنا الزاهد إلى فرقتين فرقة باسم " بلاك تيما" والتي تضم الفريق الغنائي الشهير "بلاك تيما"، والفرقة الثانية باسم "كله جاي" وتضم كل من طارق الإبياري ومحمد جمعة وداليا مصطفى ويقوم بمجموعة من الألعاب ويتنافسو ليتقرر فوز إحدى الفرقتين في نهاية الحلقة.

ويعتبر برنامج "هزر فزر" هو التجربة الإعلامية الأولى للفنانة هنا الزاهد، وتستضيف في كل حلقة عدد من النجوم،وهو برنامج ترفيهي وكوميدي يعتمدت على المسابقات التي يقوم بها كل فريق الذي يتكون كل واحد منهم من ثلاث أشخاص.

ومن أبرز الضيوفالتي استضافتهم هنا الزاهد منذ بداية برنامجها "هزر فزر" أحمد فهمي وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر وعدد من النجوم.

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