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"الصحة" تعدد مزايا المسح النشط لاكتشاف حالات كورونا مبكرًا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:04 م
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إن المسح النشط يعد من أفضل الأساليب العلمية للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا، ونحن لا نريد أن تصل إلينا الحالات متأخرة لكي لا تتدهور حالتها الصحية.

وأضاف الدكتور العبدالعالي: نعمل على هذا النشاط في المناطق العالية الخطورة والمكتظة بالسكان كمساكن العمال التي رصدت ووجد فيها حالات مرتفعة العدد في فترة من الفترات.

وأكد على مواصلة النزول إلى الميدان بشكل مكثف، وأخذ المسح الطبي لهم وإجراء الفحوصات المختبرية لهم، وستكون تلك الخطوات الاستباقية قائمة؛ حيث إن هناك توقع بتسجيل المزيد من الحالات، لحماية المجتمع ومحاصرة الفيروس.

كما عَدَّ متحدث الصحة المسح النشط أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة خاصةً وأن الفرق الميدانية في عملية المسح النشط تشمل مترجمين بعدة لغات في المناطق عالية الخطورة والأماكن التي تكثر فيها احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة؛ حيث تعد هذه مرحلة مهمة جدًّا في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة العربية السعودية.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم المخالطات الاجتماعية للحد من الفايروس وانتشاره،موصيًا كل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

وفي سياق آخر اطلعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا على التقارير والتطورات حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره؛ حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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كورونا المملكة الصحة السعودية

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