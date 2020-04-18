مي عمر ونجلاء بالملاية اللف وغادة تعود للشعبي

أكثر من نجمة تخوض المنافسة فى الدراما الرمضانية باللوك الشعبى، والبداية من غادة عبد الرازق فى مسلسلها «السلطانة» وتجسد سيدة تدعى سلطانة لديها أشهر محلات «كبدة « فى منطقة «المعز» ورثتها عن والدها بعد وفاته فتترك كل ما تنشغل به من أجل الحفاظ على ميراث والدها.





والمسلسل يمثل عودة لغادة إلى الدراما الشعبية بعد ابتعادها عن الدراما الفترة الماضية، والمسلسل يشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، ومحمد لطفى، ودينا، ومى الغيطى، إخراج محمد بكير.





وكذلك نيللى كريم التى تجسد شخصية نصابة شعبية بمسلسلها الرمضانى الجديد «100 وش»، وتخوض من خلال العمل منافسة جديدة على لقب أفضل عمل كوميدى فى دراما رمضان 2020، والمسلسل ينتمى للدراما الكوميدية التى تخوضها نيللى كريم للمرة الأولى بعد سلسلة من أعمال الدراما التراجيدية التى حجزت بها نيللى مكانها فى قمة المنافسة خلال المواسم الماضية.





وبمسلسل «الفتوة» تظهر مى عمر باللوك الشعبى، بشخصية «ليل» التى تعيش بحى الجمالية، وترتبط بقصة حب قوية بفتوة المنطقة «ياسر جلال» حسن الجبالى، وستظهر مى بلوك شعبى للمرة الأولى حيث ترتدى «الجلباب الشعبى والبرقع والمنديل»، وهى الأزياء الخاصة بالفترة الزمنية التى تدور بها أحداث المسلسل قبل مائة عام من الآن، والمسلسل من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان.. وبالملاية اللف تظهر نجلاء بدر باللوك الشعبى فى «الفتوة والبرنس»



