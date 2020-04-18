"الشواربي" ينعي الحوفي شهيد الواجب بالأميرية.. ويشكر الرئيس السيسي (فيديو)

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نعى إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، التحية والتقدير للشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.



وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، أنه لا أحد ينكر الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتصدي الداخلية للعناصر الإرهابية، واصفًا الحوفي بـ "شهيد مصر"، كونه فدى مصر بحياته وعمره، "حافظ على مصر والمصريين".



ووجه الخبير الاقتصادي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بالمصريين في الداخل والخارج في ظل أزمة كورونا، "عاوز يحافظ على مصر والمصريين في أي مكان يكونوا موجودين به، نشيد بموقف الرئيس والحكومة في الحفاظ على المصريين في الداخل والخارج".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.



وقالإن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.





