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تقرير أكثر من 7 مليون شركة صغيرة معرضة للأغلاق بسب كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر

أظهر مسح اقتصادي أن ما يقرب من 7.5 مليون شركة صغيرة معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت جائحة كورونا.

 

وقال حوالي ثلثي رواد الأعمال إنهم قد يضطرون إلى الإغلاق نهائيا إذا استمر تعطل الأعمال بمعدله الحالي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بحسب المسح.

 

في حين يتعرض أكثر من 30% لخطر الإعلاق إذا استمر الوضع الراهن لمدة شهرين، وفقًا للمسح الذي شمل أكثر من 5،850 من أصحاب الأعمال الصغيرة.

 

وتشير هذه الأرقام إلى إغلاق 3.5 مليون شركة صغيرة بشكل دائم في الشهرين المقبلين، و 7.5 مليون شركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

 

9و من بين 10 قاموا بالمشاركة في المسح ، تم إجراؤه عبر الإنترنت من 25 مارس إلى 6 أبريل ، لديهم أقل من 20 موظفًا.

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