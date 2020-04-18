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صناع أغنية إليسا: "ظهور هيفاء فى الكليب كان مفاجأة"

السبت 18/أبريل/2020 - 10:14 م
إليسا
إليسا
العدد الورقي - دينا منير
طرحت الفنانة إليسا أغنية جديدة تحمل اسم «هنغنى كمان وكمان»، وظلت تروج لها لثلاثة أيام قبل طرحها حتى أعلنت الفنانة هيفاء وهبى أنها استمعت إلى الأغنية وأعجبتها كثيرا وهنأت مواطنتها على الأغنية قبل الطرح عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماع بتويتر، وردت عليها إليسا بتغريدة، وكل ذلك لم يكن أحد يعرف أن هيفاء ستكون شريكة فى كليب الأغنية.

فى البداية يقول ملحن الأغنية محمد يحيى: «هذه الأغنية كانت لحنا ثم كتب عليها الكلام وانتهيت من اللحن منذ 4 أشهر على أن تكون ضمن أغنيات الألبوم وبالصدفة جاء كلامها متماشيا مع الأحداث التى يعيشها العالم مؤخرا، لذلك وضعت لها الفواصل الموسيقية لوقت طويل وتعاونت فى التوزيع الموسيقى مع إلهامى دهيمة ثم سافرت إلى بيروت لإليسا، وسمّعتها الأغنية فعجبتها جدا، وكانت هذه الأغنية الثالثة لى مع إليسا فى الألبوم، وبحكم أن علاقتى بإليسا ممتدة لأكثر من 14 سنة فهى دائما ما تبدأ معى جلسات العمل بالألبوم، وأنا دائم الحرص على تقديم ألحان موسيقية مختلفة، وجديدة ولم أكن أعرف إليسا قد تطرحها قبل الألبوم.

أما الشاعر شادى نور فعبر عن سعادته بالتعاون الثانى مع إليسا بعدما سبق وقدما معها «كل اللى بيحبونى» فى الألبوم الماضى، خاصة أنه يعتبرها من النجمات القريبات إلى قلبه جدا على المستويين الشخصى والفنى، وأكد أنه بعد التجربة الأولى لم يكن يفكر فى تقديم مجرد أغنية ثانية فقط بل كان يسعى أن تكون التجربة الثانية لأغنية حلوة تنال إعجاب إليسا والجمهور.

وعن كواليس الأغنية قال: «عندما استمعت إلى اللحن من الملحن محمد يحيى لأكتب عليه الكلمات وكان وقتها يعمل على الفواصل الموسيقية مع الموزع إلهامى دهيمة، وشعرنا جميعا بعد الانتهاء من الأغنية أن إليسا ستحبها فور سماعها وهو ما حدث، ورغم أن الأغنية نفذت قبل الأحداث إلا أن إليسا هى صاحبة فكرة نزولها الآن».

ونفى كل من الشاعر شادى نور والملحن محمد يحيى علمهما تماما بظهور هيفاء وهبى بالكليب مع إليسا وأكدا أنهما تفاجآ بوجود هيفاء.

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