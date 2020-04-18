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الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي

السبت 18/أبريل/2020 - 10:15 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام عبد المحسن
 كشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بأنهم بدأوا المفاوضات مع هدرسفيلد تاون من أجل ضم نجمه المعار رمضان صبحي إلى صفوفه نهائيًا كما أكد أنهم لن يتفاوضوا مع لاعب أجنبي حتى يكون بديلاً لأحمد فتحي الذي سيرحل عن صفوف المارد الأحمر في نهاية الموسم الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية الحدث اليوم بالأمس:"كينو لاعب رائع، قدم مستويات متميزة مع براميدز قبل رحيله للإمارات ونعلم قدراته جيدًا".

وأضاف:"الأهلي له تقاليده الخاصة في التعاقدات ورأي المدير الفني السويسري رينيه فايلر سيكون حاسمًا في فتح المفاوضات من عدمها وفقًا لاحتياجات الفريق".

وتابع:"أحمد حجازي مدافع وست بروميتش لاعب مميز وصاحب خبرات والأهلي يرتب أوراقه للموسم الجديد لكننا لن نتحرك لضم أي لاعب قبل يوليو المقبل بعد اتضاح الرؤية حول الموسم الحالي".

وأردف قائلاً:"الأهلي لن يتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن تحديدًا بعد رحيل أحمد فتحي. الأهلي لديه عدة بدائل سيدرسها منها عودة باسم علي المعار للجونة أو كريم يحيى المعار لسموحة أو تصعيد 3 ناشئين مثل فارس طارق وأحمد سيد ومحمود صابر".

واستطرد قائلاًُ:"محمد عبد المنعم المدافع المعار إلى سموحة لاعب واعد وسيكون نجمًا مميزًا إذا حافظ على مستواه وتطور بشكل أفضل".

وواصل:"الأهلي يستغل الفترة الحالية لتجهيز الرباعي المصاب حمدي فتحي الذي سيعود في مايو المقبل كما أن سعد سمير ومحمد محمود أمامهما أكثر من 60 يومًا وكريم نيدفيد مازال في مرحلة التجهيز للعودة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً:"بدأنا المفاوضات من أجل ضم رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون نهائيًا في الموسم المقبل".

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