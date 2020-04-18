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روسيا تعلن تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت السلطات الصحية الروسية، مساء السبت، 28 وفاة جديدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا في العاصمة موسكو اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وشدد المركز على أن معظم المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 30 إلى 93 عاما.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 36793 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد"COVID-19"، بما في ذلك 313 وفاة و3057 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 20754 مصابا في العاصمة، بينهم 148 متوفيا، حسب الإحصائية العامة الأخيرة. 

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وفاة بفيروس كورونا روسيا تسجيل 28 وفاة

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