ضحايا فيفي عبده وانتصار وبدرية طلبة فى رمضان

رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم وحالة القلق التى تبعتها وتغير بسببها المزاج العام للمشاهدين، زادت جرعة برامج المقالب هذا العام، ولكن يحتكر الفنان رامز جلال التريند اليومى على مواقع التواصل، خاصة بعد دخول الفنانة فيفى عبده فى منافسة معه هذا العام، ببرنامج «خلى بالك من فيفى»، التى تعود رامز أن تكون أبرز ضحاياه كل عام وتحقق حلقتها ملايين المشاهدات، لكنها فضلت الانفراد ببرنامج خاص بها هذا العام، وتتحول نفسها إلى مدبر للمقالب، ويكون ضحاياها مجموعة من الفنانين، ولأن البرنامج سيتم عرضه على قناة MBC5 الموجهة للمغرب العربى تشاركها فى المقلب الممثلة المغربية زينب عبيد، وكشفت فيفى من اللحظة الأولى عن برنامجها ونشرت الإعلان الترويجى للبرنامج عبر حساباتها على سوشيال ميديا، وعلمنا أن فكرة المقلب تدور حول استضافتها لمجموعة من الفنانين داخل منزل، بهدف تصوير برنامج فنى اجتماعى لكن يمر الضيف بأحداث تثير خوفه وتدفعه للقيام بردود فعل طريفة، وأبرز ضيوفها هذا العام، هم أحمد بدير، ورجاء الجداوى، وزينة وروجينا وحسن الرداد وماجد المصرى، ووزيزو ونسرين أمين، وأحمد رزق وريهام عبد الغفور، والسبب الذى جعلها تنجو ببرنامجها من أزمة كورونا التى أوقفت تصوير العديد من البرامج هو أنها بدأت التصوير مبكرا، وانتهت منه قبل الأزمة بفترة كبيرة، وبرنامج المقالب ليس الظهور الوحيد لها على شاشة MBC هذا العام بل ستظهر فى برنامج «إغلب السقا» الذى يقدمه الفنان أحمد السقا. المنافسة على برامج المقالب هذا العام يضاف إليها تجربة الفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة، ويتشاركان فى تقديم برنامج «البروفة»، الذى تدور فكرته حول عمل بروفات لشباب مبتدئين فى التمثيل ليكونوا جزءًا من عمل كبير جديد، وخلال هذه البروفات تحدث الكثير من المواقف الكوميدية التى يكون لها علاقة بانتصار وبدرية طلبة، ويعرض البرنامج على شبكة قنوات النهار، وهى ليست التجربة الأولى لانتصار لكنها قدمت ما يزيد على 8 سنوات برنامج «فبريكانو» الذى دارت فكرته حول إقناع الضيف أنه فى برنامج لاستعراض ذكرياته مع صوره الشخصية، لتتم مفاجأته بصور مفبركة مع أشخاص لا يعرفهم، يدعون وجود علاقة تربطهم به، واستضافت عددًا كبيرًا من النجوم وحققت بهذا البرنامج شهرة واسعة.



