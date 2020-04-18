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كورونا تحدث تقدم في مفاوضات برشلونة مع نيمار

السبت 18/أبريل/2020 - 10:24 م
نيمار
نيمار
علي خلاف
لا تزال إدارة فريق برشلونة الإسباني ترغب في عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

- مفاوضات برشلونة لضم نيمار

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكاتالونية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني تستطيع حالياً تحمل تكاليف صفقة نيمار، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تخطط لإدراج كلاً من صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، وجان كلير توديبو كجزء من صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيطلب باريس سان جيرمان مبلغ ضخم جداً للتخلي عن نيمار صاحب الـ28 عاماً هذا الصيف، ولذلك فإن برشلونة يريد إدراج الثلاثي لخفض قيمة الصفقة المرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


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