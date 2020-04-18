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"مقالب زمن الكورونا"

السبت 18/أبريل/2020 - 10:25 م
رامز جلال
رامز جلال
العدد الورقي - عبد الله الصاوي
رامز جلال ينتقم من ياسمين صبرى وشاكوش وجوهرة فى دبي

يترقب الجمهوران المصرى والعربى برنامج الفنان «رامز جلال» كل عام باعتباره من أهم برامج المقالب الكوميدية، وأشهرها فى رمضان، لأنه يبتكر مجموعة من المقالب المثيرة، ويستضيف فيها عددًا من النجوم، لكن واجهته أزمة هذا العام، هى ظهور فيروس كورونا، فى الوقت الذى اختار أن يقدم فيه برنامج «رامز مجنون رسمى»، ويصوره فى دبى، وواجهت رامز أزمة كبيرة هى إغلاق مطارات جميع الدول العربية، وهو ما تسبب فى تعطيل حلقات عدد من نجوم الفن فى الوطن العربى، واضطر إلى استبدال عدد كبير من الفنانين بآخرين موجودين فى الإمارات، وقت تصوير البرنامج، وللانتهاء من تصويره، كثف مواعيد التصوير وكان يصور 5 حلقات فى اليوم، وتدور فكرة المقلب الذى اعتمد فيه على الفنانة أروى، التى تستضيف النجوم لإجراء برنامج حوارى معهم داخل استوديو مجهز للمقالب، ويتم وضع المتسابق على كرسى اعتراف، ويبدأ خداع الضيف، حتى يظهر رامز فى الحلقة ويستكمل مقالبه وينتقم من الضيف. وعلمنا أن ضيوف رامز هذا العام هم الفنانيون ياسمين صبرى، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وجوهرة، وحسن شاكوش، وعمر كمال، وآخرين، كما يظهر معه عدد من الشخصيات الرياضية منهم، سيد عبدالحفيظ، ومحمد الشناوى، وعلى معلول، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وآخرون، وبعد انتهاء الحلقات يظل رامز عالقا فى دبى لا يستطيع العودة إلى مصر وينتظر قرار فتح المطارات.

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