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وزير التعليم العالي: جميع سنوات النقل في كل الكليات ستقدم بحث.. ولن يتضمن درجات

السبت 18/أبريل/2020 - 10:32 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن عدد طلاب الجامعات في مصر حوالي 3 ملايين طالب فى الجامعات المنتشرة بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت أنه تشاور مع الجامعات العالمية لاستكشاف الرأي العام العالم، للتعامل مع سنوات النقل، والدراسات التدريبية الخاصة بالكليات العملية، والقرارات الأخيرة تشمل كافة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة".

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن كل سنوات النقل فى كل الكليات ستقدم بحث، ولن يتضمن درجات، ولكن سيكون إما مقبولا أو غير مقبول، سواء كليات نظرية أو عملية".

وكان قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح ابرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الفصل الدراسي الثاني.


وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم بشأن في جلستة رقم 699 لمناقشة الموضوعات الهامة وأيضا موضع الفصل الدراسى الحالي وما هي البدائل المطروحة الخاصة بعملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بالفيديو، أنه عند اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات تم وضع عدد من الأمور الهامة وفى مقدمتها منع التجمعات للمواطنين، والقرارات التي تبنتها الدولة والحكومة الخاصة بمحاربة فيروس كورنا المستجد، وفى نفس التوقيت من خلال التواصل مع كل المكاتب على مستوى العالم تمكنا من معرفة أن المشكلة الموجودة تؤرق كل الطلاب على مستوى الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية والدول العربية، ومن خلال تواصلنا مع الجامعات المصرية واستقراء كل الأراء التي يتم التفكير فيها في الجامعات الحكومة والخاصة والأهلية قدرنا أن نصل مع زملاءنا إلى بعض القرارات التي تصب فى النهاية إلى الحفاظ على صحتهم حيث كانت من الأولويات المعنين بها، وفى نفس التوقيت عدم ضياع سنة دراسية عليهم ونقدر المنظومة كلها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تكون متمتعة بصحة للتغلب على هذا الوضع الاستثنائى الموجود على مستوى العالم.

وتابع: "بالنسبة للسنوات الدراسية فى النقل، سنستكمل المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى، مع إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية، والمطلوب من الطلاب النجاح، دون الحصول على درجات وسيتم رفعها من المجموع التراكمى"، مؤكدا أن الطلاب سيمرون بالتدريبات العملية الضرورية قبل تخرجهم في الجامعة.

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