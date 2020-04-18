رسمياً.. موريتانيا تعلن خلوها من فيروس "كورونا"





أعلنت دولة موريتانيا، اليوم السبت، عن خلوها رسمياً من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافى جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.





وأوضحت الوكالة أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرة إلى أنها ستبقى احتياطيا تحت الحجر الصحي لمدة أربعة أيام إضافية.



