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رسمياً.. موريتانيا تعلن خلوها من فيروس "كورونا"
السبت 18/أبريل/2020 - 10:29 م
الفجر السعودي
أعلنت دولة موريتانيا، اليوم السبت، عن خلوها رسمياً من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافى جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرة إلى أنها ستبقى احتياطيا تحت الحجر الصحي لمدة أربعة أيام إضافية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,312 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 159 ألف حالة وفاة، وأكثر من 591 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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