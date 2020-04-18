فى تحليل لـ"أتلانتيك".. "كورونا" أعاد جيوش العالم بقوة إلى الحياة المدنية

الدول الأوروبية هى الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا العالمى، حتى الآن، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ومع الانتشار السريع للفيروس، أصبح العالم فى حالة طوارئ مدنية غير مسبوقة فى العصر الحديث.





وفى مواجهة هذا التحدى، تقوم الحكومات بتعبئة الموارد على جميع المستويات، بما فى ذلك القوات المسلحة، وبحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، أثبتت القوات المسلحة فى مختلف دول العالم أنها قادرة على قيادة الجهود المدنية أثناء الأزمات الكبرى، مثل فيروس كورونا المستجد.





وعانت إيطاليا من الصدمة الأولية للموجة الأولى من عدوى الفيروس فى أوروبا، ولجأت الحكومة الإيطالية إلى الجيش لاستكمال الرعاية الصحية المدنية وتوفير النقل والدعم اللوجستى، حتى أصبح نموذجًا يتكرر الآن فى جميع أنحاء أوروبا.





وتم نشر أفراد طبيين عسكريين فى المستشفيات المدنية، وإنشاء مستشفيين ميدانيين عسكريين فى لومباردى، حتى الآن، وسجلت هذه المنطقة أكبر عدد من الحالات المصابة فى إيطاليا، كما أوقف مستشفى القوات المسلحة فى روما وميلانو جميع الأنشطة غير الطارئة، ما جعل من الممكن تعزيز القدرات لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، إذ تم توفير 6800 سرير إضافى فى جميع المرافق الطبية التابعة للقوات المسلحة الإيطالية، لتعزيز الرعاية الصحية المدنية، واستقبلت هذه المستشفيات العسكرية موجات لا نهائية من المصابين.





ومنح تأخر تفشى الفيروس فى بعض البلدان الأوروبية، مقارنة بإيطاليا، فرصة لهذه الدول من أجل التخطيط بشكل أفضل، فيما يتعلق بدور القوات المسلحة. فألمانيا مثلا، تكثف التخطيط لتدابير المساعدة العسكرية اعتبارا من منتصف مارس، بعد أن كان الدعم الأولى يقتصر بشكل أساسى على استخدام وكالة الإمداد (البوندسوير) للمساعدة فى التتبع السريع للطلبات واسعة النطاق من معدات الوقاية الشخصية للعاملين فى مجال الصحة.





ومنذ ذلك الحين، طلب «البوندسوير» من جنود الاحتياط ذوى المهارات الطبية التطوع لتعزيز قدراتهم، وهو طلب تم تمديده منذ ذلك الحين، ليشمل جنود الاحتياط ذوى المهارات الأخرى، والأهم من ذلك، فى نهاية مارس، استعدت وكالة الإمداد بالاستعانة بحوالى 15 ألف جندى للمساعدة العسكرية، لعمليات السلطات المدنية بحلول 3 أبريل.





وأكبر الوحدات تضم 6 آلاف عضو لدعم عامة السكان، وهناك وحدة أخرى تضم 5500 عضو لأداء مهام الحراسة والحماية، ربما البنية التحتية الوطنية الأساسية، ولكن من المحتمل أيضا الأماكن والمبانى العامة، إلى جانب وحدات أخرى تقوم بمهام متعددة.





وفى الوقت نفسه، أطلقت فرنسا فى 25 مارس عملية الصمود، لتنسيق دور القوات المسلحة فى دعم جهود الحكومة لمكافحة الوباء، وتم استخدام ناقلات وطائرات من طراز إيرباص A330 ، مجهزة بمعدات العناية المركزة لنقل المرضى، كما قدمت البحرية الفرنسية سفنًا برمائية كبيرة من طراز ميسترال، يمكن تحويلها إلى مستشفى بسعة 69 سريرا، لتكملة الرعاية الصحية المدنية، لا سيما فى الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، وشملت المهام الأولى للقوات المسلحة الفرنسية إجلاء 12 مريضًا من جزيرة كورسيكا إلى البر الرئيسى.





ومنذ إعلان حالة الطوارئ فى منتصف مارس، نشرت إسبانيا أكثر من 2500 جندى فى إطار عملية بالميس، كما قدم الجيش الدعم اللوجستى وساعد فى إنشاء 16 مستشفى ميدانيًا فى جميع أنحاء البلاد، وتقدم المستشفيات العسكرية فى مدريد وسرقسطة الرعاية الطبية بالفعل إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينما تم استدعاء أطباء عسكريين من الاحتياطى لدعم الموظفين المدنيين.





وفى المملكة المتحدة، ركزت استجابة وزارة الدفاع بشكل أساسى على تقديم الدعم اللوجستى والتخطيط، وفى 18 مارس، أعلنت وزارة الدفاع عن إنشاء «قوة دعم كوفيد» المكونة من 20 ألف شخص، وهو ضعف العدد المتاح عادة لحالات الطوارئ المدنية، وشارك الأفراد العسكريون فى توزيع معدات الوقاية الشخصية.



