Advertisements

مفاجأة.. مهاجم مغربي جديد على رادار الزمالك

السبت 18/أبريل/2020 - 10:34 م
كريم بركاوي مهاجم حسنية اغادير
كريم بركاوي مهاجم حسنية اغادير
الفجر الرياضي
أفادت تقارير صحفية مغربية، عن ان نادي الزمالك يسعى للحصول على خدمات كريم بركاوي مهاجم حسنية اغادير، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير المغربية، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، هو من يرغب في التعاقد مع المغربي  كريم بركاوي لدعم القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

قدم المهاجم كريم بركاوي مستوى رائع مع فريق حسنية أغادير خلال هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك يطمح بالحصول على خدمات البركاوي في صفقة تبادلية مقابل حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار حاليا إلى الرجاء المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من محامي عبد الله السعيد على شكوى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ يوم

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حميد أحداد مرفوض في المغرب

الرجاء المغربي يخطط لخطف لاعب الزمالك

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه

بن شرقي يطيح بمواطنه المغربي من صفوف الزمالك

عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك

وكيل أحداد يحسم موقف من المشاركة أمام الزمالك ويكشف حقيقة شكوى بوطيب ضد النادي الأبيض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

07:40 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم