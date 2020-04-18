مفاجأة.. مهاجم مغربي جديد على رادار الزمالك

أفادت تقارير صحفية مغربية، عن ان نادي الزمالك يسعى للحصول على خدمات كريم بركاوي مهاجم حسنية اغادير، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير المغربية، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، هو من يرغب في التعاقد مع المغربي كريم بركاوي لدعم القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.





قدم المهاجم كريم بركاوي مستوى رائع مع فريق حسنية أغادير خلال هذا الموسم.





وأشارت التقارير إلى أن الزمالك يطمح بالحصول على خدمات البركاوي في صفقة تبادلية مقابل حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار حاليا إلى الرجاء المغربي.