يحي أيو الفتوح : استخدام التكنولوجيا البنكية تتضاعف إلى مستويات غير مسبوق الشهر الماضي

قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن استخدام التكنولوجيا البنكية التى يوفرها البنك الأهلى لعملائة تضاعف إلى مستويات غير مسبوقة خلال الشهر الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.

وسعي البنك الأهلى وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي؛ لتطوير القطاع التكنولوجي لديهم من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية لعملائهم عبر الوسائل التكنولجيا الحديثة خلال السنوات الماضية ولكن وجدو تجاهل كبير سرعان ما تحول إلى إهتمام وإقبال على استخدام هذه الأدوات بسب أزمة كورونا التى خلقت لديهم تخوفات من أن استخدام الكاش أحد أسباب نقل الفيروس.

وتابع " أبو الفتوح" خلال بث مباشر عبر صفحتة، "الشهر الفات استخدام التكنولوجيا البنكية شهد تطور كبير في البنك الأهلى وباقي البنوك."

وتحدث أبو الفتوح عن أن البنوك في مصر لديها سيولة مالية كبيرة خاصة منذ بدء حملة إصلاح القطاع المصرفي في عام 2003 و2004.

وأضاف،" البنوك في مصر لديها سيولة قوية جدًا نسبة الاقتراض إلى الودائع تمثل نحو 40% في مصر بينما في دول الخليح والعالم يصل إلى 100% وبعض الأحيان إلى أكثر من ذلك.

وأكد" أبو الفتوح"، على أن القطاع المصرفي في مصر قادر استطاع التغلب على العديد من التحديات التى سبق وأن واجهتة، مشيرا إلى أنن البنوك في مصر تحقق أرباح كثيرة حتى في ظل الأزمات.