أخبار برشلونة اليوم السبت 18 إبريل 2020: ميسي يحسم صفقة كبرى لصالح البرسا.. تقديم 40 مليون يورو لضم صخرة الدفاع.. شتيجن يلوي ذارع برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 18 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 18 - 4 - 2020 :-





- برشلونة يستغل ميسي ودي يونج لحسم صفقة جديدة





وفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن برشلونة يأمل في ضم الظهير الأيسر الأرجنتيني " نيكولاس تاليافيكيو " نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، في فترة الإنتقالات الصيفية، ويبحث برشلونة عن معوض للبرازيلي " جونيور فيربو " والذي اصبح على وشك الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم، بعد فشله في منافسة ظهير الفريق " جوردي ألبا ".





- برشلونة يستفسر عن سعر نجم لاتسيو





كشفت تقارير صحفية إيطالية عن ان ستضطر برشلونة إلى دفع 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) إذا أرادوا التعاقد مع مدافع لاتسيو لويز فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووفقًا لـصحيفة Gazzetta dello Sport الإيطالية حدد فريق برشلونة فيليبي على أنه توقيع محتمل ، لكن البلوجرانا سيتعين عليه دفع 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني).





- تشيلسي يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذا القرار





أفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن تشيلسي قرر الاحتفاظ بنجمه الفرنسي نجولو كانتي الذي كان مرشحًا للرحيل عن صفوف البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد الموقع الفرنسي أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع كانتي من أجل تدعيم صفوفهم تمهيدًا للمستقبل القريب.





- ظهير برشلونة يطلب المشاركة أساسيا للبقاء





حدد البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني شرطاً مقابل تجديد عقده واستمراره في الكامب نو، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن صاحب ال26 عاماً يريد وعود من جانب إدارة برشلونة، يضمن له المشاركة بصفة أساسية في تشكيلة المدرب كيكي سيتيين من أجل الموافقة على البقاء داخل أسوار الكامب نو.





- شرطان من تير شتيجن للاستمرار في برشلونة





يحاول مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني كسر حدة مفاوضات الحارس الألماني مارك تير شتيجن من أجل تجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تير شتيجن وضع شرطين من أجل الموافقة على تجديد العقد أولهما الحصول على راتب كبير ليكون أغلى حارس في العالم، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على التقدير المعنوي المناسب.





- إنتر وكورونا يعرقلان صفقة برشلونة المنتظرة





ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نادي برشلونة يواجه مشكلتين رئيسيتين نحو اتمام صفقة نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة يواجه عقبتين أساسيتين نحو إتمام تلك الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



