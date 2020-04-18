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راغب علامة: أتحدى أبنائي في وقت الحجر المنزلي في تقديم وصفات طبخ جديدة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:38 م
راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي
حل السوبر ستار راغب علامة ضيفًا مع الإعلامي علي حلال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية البث المباشر.

واستهل علامة حديثه عن أنه يقضي الحجر المنزلي مع أبنائه، واليوم قد أطلق تحدي معهم عن تقديم وصفة للعشاء جديدة كل يوم.

وأضاف علامة أن فيروس كورونا والأزمة التي تسبب بها، بالرغم من السلبيات الكثيرة التي نجمت عنه إلا أن له إيجابيات وأبرزها أن الطبيعة أصبحت تتنفس بعيدًا عن عوادم السيارات والتلوث.

جدير بالذكر أن راغب علامة قد أطلق أنتوا املنا وهي اغنية بمثابة تحية تقدير للطاقم الطبي الذي يتعرض للخطر من أجل سلامتنا.

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