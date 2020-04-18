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راغب علامة يكشف عن حقيقة تقديمه لتتر مسلسل رمضاني

السبت 18/أبريل/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
لمياء علي
حل السوبر ستار راغب علامة ضيفًا مع الإعلامي علي حلال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية البث المباشر.

وأوضح راغب علامة حقيقة الخبر المنتشر حول استعداده لتقديم وغناء تتر مسلسل في رمضان 2020.

وكشف عن أنه لايعلم شئ عن هذا الموضوع وأنه غير صحيح لأنه لايستطيع أن يذهب لتسجيل أي عمل لأنه ملتزم بالحجر المنزلي والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف علامة أن فيروس كورونا والأزمة التي تسبب بها، بالرغم من السلبيات الكثيرة التي نجمت عنه إلا أن له إيجابيات وأبرزها أن الطبيعة أصبحت تتنفس بعيدًا عن عوادم السيارات والتلوث.

جدير بالذكر أن راغب علامة قد أطلق أنتوا املنا وهي اغنية بمثابة تحية تقدير للطاقم الطبي الذي يتعرض للخطر من أجل سلامتنا.

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