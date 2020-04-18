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بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق

السبت 18/أبريل/2020 - 11:25 م
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، طلب من إدارة برشلونة عدم التفريط أحد لاعبي البلوجرانا.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن ميسي قد رفض رحيل فيدال عن برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب كل من إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أرتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيدال قد انضم لبرشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك الدولي التشيلي مع برشلونة في 85 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف.

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