راغب علامة عن ظاهرة استخدام النجوم للتيك توك: مهضومين

Advertisements

حل السوبر ستار راغب علامة ضيفًا مع الإعلامي علي حلال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية البث المباشر.



وقال راغب إنه لم يجد نفسه في ظاهرة استخدام النجوم لتطبيق التيك توك، ولكنها تجربة لطيفة لمن يحبها.



وأضاف أنه تابع فيديوهات بعض النجوم عليه ومن أبرزهم النجم اللبناني عاصي الحلاني وابنته الفنانة ماريتا، وعلق قائلًا: مهضومين.



وأضاف علامة أن فيروس كورونا والأزمة التي تسبب بها، بالرغم من السلبيات الكثيرة التي نجمت عنه إلا أن له إيجابيات وأبرزها أن الطبيعة أصبحت تتنفس بعيدًا عن عوادم السيارات والتلوث.



جدير بالذكر أن راغب علامة قد أطلق أنتوا املنا وهي اغنية بمثابة تحية تقدير للطاقم الطبي الذي يتعرض للخطر من أجل سلامتنا.