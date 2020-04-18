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مدرب الأهلي: تربطني علاقة بفايلر تمتد لـ 25 عام والتفاهم سر نجاحنا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر متواجدة منذ 25 عام.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أول تجربة لي كمدير فني عندما تواجدت في الجهاز الفني لأحدى فرق الدرجة الثانية بسويسرا وبعد تحقيق نتائج مميزة مع هذ الفريق طلب مني رينيه فايلر التواجد معه في تدريب فريق أندرلخت".

وتابع :"بدأت العمل فايلر في فريق أندرلخت ولكنا هناك صداقة مع بعضنا البعض منذ ما يقرب من 25 عام وكان حلمنا أن نعمل كمدربين مع بعضنا البعض وحققنا هذا الحلم بالعمل في أندرلخت البلجيكي والآن نحن في النادي الأهلي".

وواصل :"في مهنة التدريب من المهم جدا أن يكون هناك ثقة بين المدير الفني والمدرب العام وأن يكون هناك تفاهم".

وزاد :"اتفهم فايلر أكثر من أي شخص أخر وهو سبب نجاحنا، ومن السهل أن نحقق النجاح مع بعضنا البعض".

وعن مثله الأعلى قال :"في إيطاليا هناك الكثير مثل أريجو ساكي وكلنا نتبع طريقت لأنه عمل ثورة في مجال التدريب".

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