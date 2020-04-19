فوز فريق "كله جاي" على فريق "بلاك تيما" في برنامج "هزر فزر"

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استضافت الفنانة هنا الزاهد، عدد من النجوم وهم فرقة "بلاك تيما"، والفنان طارق الإبياري ومحمد جمعة وداليا مصطفى، اليوم السبت في حلقة خاصة من برنامجها "هزر فزر"، المذاع على قناة " cbc" الساعة ال10 مساء.



وانقسم ضيوف الحلقة إلى فريقين فرقة "بلاك تيما" والتي تحمل اسم فرقتهم الموسيقية، وفرقة "كله جاي" والتي تضم الثلاثي طارق الإبياري ومحمد جمعة وداليا مصطفى وقامو بعدد من الألعاب السباقية منها "الكلام على مين"، "بدون كلام"،"دندنة"،"تمثيل الأشياء" و"روح الشاعر" وفاز في نهاية هذه الحلقة فريق "كله جاي " على فريق" بلاك تيما".



ويعتبر برنامج "هزر فزر" هو التجربة الإعلامية الأولى للفنانة هنا الزاهد، وتستضيف في كل حلقة عدد من النجوم،وهو برنامج ترفيهي وكوميدي يعتمد على المسابقات التي يقوم بها كل فريق الذي يتكون كل واحد منهم من ثلاث أشخاص.



برنامج "هزر فزر" تقدمه الفنانة هنا الزاهد، باستضافة عدد من النجوم على قناة " cbc"، يومي السبت والأحد الساعة ال10 مساء.

