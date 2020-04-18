أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 18 - 4 - 2020

شهد النادي الأهلي اليوم السبت، الموافق 18 أبريل لعام 2020، العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت:-





صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي





بدأ النادي الأهلي التحرك خلال الساعات القليلة الماضية لحسم ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وتراجع الأحمر عن فكرة التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك.





كما يستعد الأهلي للتحرك والدخول في مفاوضات مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي بعد أن أبدى رينيه فايلر مدرب الأحمر موافقته على ضم اللاعب.





واقترب الأهلي أيضا من إنهاء الاتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لضمه في الفترة القادمة للفريق.





ويتبقى للنادي الأهلي حسم اسم اللاعب الذي سيقوم بتدعيم مركز الجناح في الفريق الموسم القادم ليبدأ في التفاوض معه.





فايلر يزف خبر سار للمعارين في الأهلي





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن موقف السويسري فايلر المدير الفنى للفريق من استعادة عدد من اللاعبين المعارين.





وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية، إن فايلر استقر على عودة ثلاثة لاعبين معارين، مضيفا أن المدرب السويسرى فضل تأجيل حسم موقف باقى اللاعبين لوقت لاحق.





وتابع مدير الكرة بالأهلى: "محمد شريف وأكرم توفيق قدما أداء مميزا هذا الموسم، ما يجعلهما ضمن أولويات الجهاز الفنى بشأن استعادة المعارين".





وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "بالتأكيد محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة يحظى بإعجاب الجهاز الفنى وضمن حساباتنا فى الفترة المقبلة".





لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي





طلب مسئولو لجنة التخطيط بالأهلي، من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، منح لاعب الفريق صالح جمعة فرصة أخيرة.





وقوبل طلب لجنة التخطيط بالأهلي، برفض كامل من فايلر الذي أكد لمسئولي القلعة الحمراء أن صالح جمعة لم يعد له مكان في تشكيلة الأحمر.





وطالب فايلر بإعارة اللاعب أو بيعه نهائيا، مشيرا إلى أنه خارج حساباته الفنية في الفترة المقبلة.





وكان فايلر قد أعلن في مؤتمر صحفي لأحد المباريات خروج اللاعب من حساباته، وتمنى له التوفيق في أي فريق أخر.





تفاصيل العرض المغري لخطف نجم الأهلي





كشف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عن كواليس العرض المغري الذي تلقاه للرحيل عن الأهلي.





وأكد معلول، أنه ناديه تلقى عرضًا كبيرًا في الصيف الماضي إلا أن إدارة القلعة الحمراء طالبته بالاستمرار.





وتابع معلول في تصريحات لقناة الأهلي :"في كل موسم أتلقى عرضًا أو إثنين في كل فترة انتقالات".





وأكمل :"كان أكبر عرض وصل لي في الموسم الماضي، والنادي طلب منّي البقاء وعدم الرحيل، وكان قراري الاستمرار احترامًا لعقدي ولجمهور الأهلي".





وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، أجاب نجم المنتخب التونسي :"سألعب حتى آخر يوم مع الأهلي، وأتمنى إنهاء مسيرتي مع الأهلي".





الأهلي يقرر شكوى عبدالله السعيد مجددًا.. ويكشف موقف الفيفا من فض النزاع





تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.





جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.









وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.





هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.





غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"





خرجت العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حول عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، بسبب أزمته مع فريقه السابق الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد.





وتنتاب اللاعب حالة من القلق حاليا، حيث خرجت بعد التسريبات من بعض أعضاء اتحاد الكرة عقب شهادتهم في الفيفا لصحة عقد الزمالك مع محمود كهربا من الناحية القانونية وحصول اللاعب علي كافة مستحاقته المالية بالكامل دون اي شكوي وهو الأمر الذي ينذر بتوقيع عقوبة كبيرة علي اللاعب ربما ستكون قاسية للغاية نتيجة الشهادات القانونية والمستندات المقدمة.





وأكد خبير لوائح، أن عقوبة كهربا بعد موقف أعضاء اتحاد الكرة، لن تقل الغرامة علي كهربا عن 2 مليون يورو لصالح نادي الزمالك بجانب الإيقاف من 4لـ6 أشهر.





وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك ورحل للإحتراف في نادي أفيس البرتغالي ثم إنتقاله للأهلي.





الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية





اقترب أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من الانضمام لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.





ووافقت إدارة النادي البترولي على انتقال جلال إلى الأهلي بناءًا على رغبة اللاعب الذي يفضل ارتداء القميص الأحمر.





وأبدى النادي الأهلي في أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع مدافع منتخب مصر الأوليمبي حيث رفض إنبي رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لحاجة الفريق إلى جهوده.





ومن المنتظر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي صفقة انتقال اللاعب خلال الأيام المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.





وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع مدافع قوي في الصيف المقبل لحاجة الفريق إلى خدماته.



