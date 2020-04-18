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مدرب الأهلي يكشف عن فلسفة فايلر التدريبية
السبت 18/أبريل/2020 - 11:27 م
علي نبوي
كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فلسفة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيوينة :"فايلر مدرب يحب الأسلوب الهجومي ولعب الكرة الهجومية وإحراز الكثير من الأهداف".
وتابع :"عندما تولينا مهمة تدريب أندرلخت سجلنا الكثير من الأهداف واستقبلنا القليل من الأهداف، وحصل الفريق على أكثر فريق مسجل للأهداف وفلفسته في العمل تركز على الجانب الهجومي".
وأشار :"فايلر مدرب يحب التغيير، ونحاول خلق المساحات خلف المدافعين مع النادي الأهلي، ومساعدة اللاعبين على إحراز الأهداف".
وأردف :"نركز في المباراة بأن يحاول كل لاعب العمل الجماعي ولا بد أن يعرف اللاعبون بأن يكون لديهم الخبرة للدفاع والهجوم في أي وقت".
وقال في تصريحات تلفزيوينة :"فايلر مدرب يحب الأسلوب الهجومي ولعب الكرة الهجومية وإحراز الكثير من الأهداف".
وتابع :"عندما تولينا مهمة تدريب أندرلخت سجلنا الكثير من الأهداف واستقبلنا القليل من الأهداف، وحصل الفريق على أكثر فريق مسجل للأهداف وفلفسته في العمل تركز على الجانب الهجومي".
وأشار :"فايلر مدرب يحب التغيير، ونحاول خلق المساحات خلف المدافعين مع النادي الأهلي، ومساعدة اللاعبين على إحراز الأهداف".
وأردف :"نركز في المباراة بأن يحاول كل لاعب العمل الجماعي ولا بد أن يعرف اللاعبون بأن يكون لديهم الخبرة للدفاع والهجوم في أي وقت".