مدرب الأهلي يكشف عن فلسفة فايلر التدريبية

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كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فلسفة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال في تصريحات تلفزيوينة :"فايلر مدرب يحب الأسلوب الهجومي ولعب الكرة الهجومية وإحراز الكثير من الأهداف".



وتابع :"عندما تولينا مهمة تدريب أندرلخت سجلنا الكثير من الأهداف واستقبلنا القليل من الأهداف، وحصل الفريق على أكثر فريق مسجل للأهداف وفلفسته في العمل تركز على الجانب الهجومي".



وأشار :"فايلر مدرب يحب التغيير، ونحاول خلق المساحات خلف المدافعين مع النادي الأهلي، ومساعدة اللاعبين على إحراز الأهداف".



وأردف :"نركز في المباراة بأن يحاول كل لاعب العمل الجماعي ولا بد أن يعرف اللاعبون بأن يكون لديهم الخبرة للدفاع والهجوم في أي وقت".

