Advertisements

مدرب الأهلي يكشف عن فلسفة فايلر التدريبية

السبت 18/أبريل/2020 - 11:27 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فلسفة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيوينة :"فايلر مدرب يحب الأسلوب الهجومي ولعب الكرة الهجومية وإحراز الكثير من الأهداف".

وتابع :"عندما تولينا مهمة تدريب أندرلخت سجلنا الكثير من الأهداف واستقبلنا القليل من الأهداف، وحصل الفريق على أكثر فريق مسجل للأهداف وفلفسته في العمل تركز على الجانب الهجومي".

وأشار :"فايلر مدرب يحب التغيير، ونحاول خلق المساحات خلف المدافعين مع النادي الأهلي، ومساعدة اللاعبين على إحراز الأهداف".

وأردف :"نركز في المباراة بأن يحاول كل لاعب العمل الجماعي ولا بد أن يعرف اللاعبون بأن يكون لديهم الخبرة للدفاع والهجوم في أي وقت".

أخبار تهمك

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير من وزير التعليم العالي للطلبة عن المشاريع البحثية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر ميسي.. برشلونة لن يبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم