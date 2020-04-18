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يحيي أبو الفتوح: أرباح بنكي الأهلى ومصر ستتأثر بسب شهادة الـ15%

السبت 18/أبريل/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال يحيي أبو الفتوح، إن أرباح  بنكي الأهلى ومصر من المتوقع أن تتعرض  للانخفاض هذا العام المالي  المنتهي في يونيو القادم.

 

وتابع" أبو الفتوح" خلال بث مباشر عبر صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي،" كل البنوك خلال أزمة كورونا ستتأثر أرباحها، ولكن بنك مصر والبنك الأهلى سيتأثران بشكل أكبر بسب شهادات عائد 15% والتى يتم سيتم تمويلها من الإحتياطي الخاص بالبنكين ويقف قيمتهما عليهم بنسبة 17%."

 

 

وأضاف ابو الفتوح، رغم تعرض أرباح البنكين لتراجعات نتيجة هذة الشهادة إلا أن هذا الأمر يعتبر جزء من مشاركتهم في الأزمات التى تمر بها البلاد.

 

 

وكان البنك الأهلى وبنك مصر أعلن، طرح شهادة بفائدة الأعلى في القطاع المصرفي 15% تصرف شهريًا، وبلغ مبيعات البنك الأهلى منها وفقا لأخر تحديث نحو  58 مليار جنيه.

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