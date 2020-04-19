هاني شاكر:الفريق الطبي خط الدفاع الأول عن مصر في حرب الكورونا

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قال المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن طاقم التمريض والعاملين فى المنظومة الصحية هما خط الدفاع الأول فى الحرب اللى تمر بها مصر والعالم كافة الآن، وتابع:"ولذلك هم فى عيننا وعلى رأسنا".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحرص والتضحية والإصرار على أن يقوم العاملين بالمنظومة بواجبهم على أكمل وجه يعد أمر أكثر من رائع وسيذكره التاريخ، وتابع:" بيسطور تاريخ كبير وعريق لمصر.. وبندعى ليهم ربنا يحفظهم ".



وفى سياق آخر علق "شاكر"، على الغضب الذى أحدثه فيلم "يوم وليلة"، فى وسط التمريض قائلًا:" درة دى حببتى..وأنها تؤدى الدور كما يطلب منه وقد يكون للفن رؤية فى شخصية الممرضة ولكن ذلك لا يعد تعميم"، لافتًا إلى أن أغنيته التى أهدها للعاملين فى المنظومة الطبية تعبر عن مدى حبه للمرضيين.



ومن حيث التجمعات التى مازالت فى بعض المناطق بمصر علق نقيب المهن الموسيقية،قائلًا:"شكل المصريين فى ميدان العتبة يتناقض كثيرًا ما خطورة المرحلة التى تمر بها مصر ودول العالم..ليه أحنا مش حاسين بخطورة الوضع والموقف وعلينا جميعًا أن نحذر الحذر".

وشدد "شاكر"، على أن التجمعات فى زمن الكورونا أمر فى غاية الخطورة، وتابع:"اتمنى أن يأخذ الشعب المصرى الأمر بإهتمام أكثر مما عليه الآن".