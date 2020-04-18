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موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1441 ورابط مباشر للاستعلام عليها برقم الطلب مجاناً

السبت 18/أبريل/2020 - 11:27 م
مقطوعة الضمان الاجتماعي
مقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1441 ورابط مباشر للاستعلام عليها برقم الطلب مجاناً

حالة من البحث المشتعل تشغل رواد التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي المقرر ان يتم الاعلان عن موعدها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، وذلك استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك الكريم وذلك عقب فترة من الانقطاع من صرف تلك المساعدات المالية دامت لأكثر من 8 شهور على التوالي، ليعود صرف مقطوعة الضمان من جديد للأسر التي تتطابق معها الشروط والاحكام المطلوبة للحصول على مساعدات المقطوعة.


موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

مقطوعة الضمان الاجتماعي أصبح مؤخراً تريند حي على تويتر بعنوان “مقطوعة الضمان قبل رمضان” حيث الجميع يتشوق لمعرفة متى سيتم صرف مستحقاتهم بدعم مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لتلبية وشراء احتياجاتهم ومتطلبات شهر رمضان مبارك واستعداداً لموسم الاعياد المباركة والتي ستحل علينا بالايام القليلة المقبلة، حيث تضاربت الأنباء بالساعات الاخيرة حول موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وتشير بعض من المصادر الإخبارية الموثقة على ان مقطوعة الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها على حول شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، حيث ستباشر على الفور وزارة العمل والتنمية السعودية بمباشرة صرف مستحقات المواطنين بالضمان الاجتماعي مع دخول الشهر المبارك، ليصبح موقع وزارة العمل والتنمية السعودي من ضمن اكثر المواقع السعودية بحثاً بالايام الاخيرة وذلك لمباشرة الاستعلام عن مستحقات المواطنين فى مقطوعة الضمان الاجتماعي المقرر صرفها بالايام القليلة المقبلة.


خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعية

سهلت وزارة التنمية الاجتماعية خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول اولا على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال النقر على الرابط التالي “هنا“.

إتمام الاستعلام عن مستحقات المواطنين فى مقطوعة الضمان من خلال ادخال رقم السجل المدني في اول ايقونة ورقم الطلب.

ادخال رمز التحقق البشري والنقر بالحال على ايقونة استعلام وسوف تظهر لك فى أعقاب لحظات كافة البيانات المطلوبة حول مقطوعة الضمان الاجتماعي.

وعند النقر على ايقونة استعلام سوف تظهر لك فى اعقاب لحظات كافة المعلومات المتعلقة حول دعومات مقطوعة الضمان الاجتماعي، هذا وبامكانكم كذلك ترك تعليقاً في صندوق التعليقات الذي بالاسفل، يشمل البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك المساعدات وسوف نوافيكم بالحال بأبسط الحلول المتعلقة بهذا الامر.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1441 ورابط مباشر للاستعلام عليها برقم الطلب مجاناً

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ننشر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة لشهر جمادي الآخر 1441 من هنا

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