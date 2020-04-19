أول "كشف أثري أونلاين" في مصر.. اعرف التفاصيل

اكتشافات أثرية عدة، تمت بأيادي أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث تم الإعلان خلال العامين الماضيين أنه يوجد في منطقة سقارة الأثرية اكتشافات عديدة، وبمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي أمس السبت أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن كشف أثري جديد لأول مرة من خلال الإنترنت في منطقة سقارة الأثرية.





وتستعرض " الفجر " التفاصيل فيما يلي:





-الكشف الأثري الجديد في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة سقارة الأثرية:

ويتواجد الكشف الأثري الجديد في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية ومن بين الإكتشفات كان إكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والعثور على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بداخلها ويعد بعضها نادر جدًا.





- بداية العمل في منطقة جبانة الحيوانات والطيور المقدسة من إبريل 2018:

وأكدت الوزارة أن بداية العمل في منطقة جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة سقارة الأثرية كان من إبريل 2018 لافتة إلى أن العمل مستمر حتى الآن، وفي الموسم الثالث في إبريل 2020 خلال إستكمال العمل نتج عنه إكتشاف بئر مقاساته حوالي 120 ×90 سم بعمق حوالي 11 مترًا تم إكتشاف أيضًا حجرة دفن في أرضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة يوجد بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.





- في إحدى النيشات إكتشاف تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وإكتشاف 365 تمثالًا أوشابتي من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية:

وتم العثور في إحدى النيشات الأربعة على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية ويتواجد عليه كتابات بالمداد الأصفر كما تم العثور على العديد من القطع الأثرية حول التابوت من بينها 365 تمثالًا أوباشتي من الفيانس وكان بعضها مكتوب عليه كتابات بالهيروغليفية بالإضافة إلى مسلة صغيرة من الخشب يبلغ ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس كما تضم القطع الأثرية تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير بالإضافة إلى ثلاث أواني كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء إلى جانب العثور على العديد من القطع الأثرية الأخرى.





وأوضحت الوزارة أنه تم العمل على رفع كل القطع الأثرية الصغيرة من البئر بهدف ترميمها وإيداعها بمخازن وزارة السياحة والآثار.