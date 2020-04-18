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ديفيد سيزا يكشف أسباب قبول عرض الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية انضمامه للجهاز الفني للفريق الأحمر بعد تولي فايلر المهمة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"النادي الأهلي تفاوض مع فايلر وقام بإبلاغي وهو ناد معروف للجميع ونحن كنا نركز في هذ التوقيت على عروض أوروبية".

وتابع :"كان لدينا عرض أوروبي ولكن كان هدفنا هو الذهاب لنادي نسعى من خلاله لتحقيق الكثير من الألقاب، وجئنا للنادي الأحمر لأجل ذلك".

وأشار "هناك الكثير من الأندية تفاوضت مع رينيه فايلر لتدريبه، ولكنه اختار النادي الأحمر".

وعن سبب قبول العرض :"النادي الأهلي هو الأهم في إفريقيا مع كامل الاحترام لجميع الأندية، نحن الأقوى وتفكيرنا لا ينصب على الماضي ولكن تحقيق الفوز في المستقبل".

وواصل :"نكتسب خبرات كبيرة في إفريقيا بفضل النادي الأهلي، وإفريقيا مختلفة عن أوروبا".
وأشار :"حضرنا إلى النادي الأهلي من أجل وضع خطتنا على الفريق، ووجدنا القبول هنا من قبل الجماهير المصرية".

وأتم:"الأمور تسير بشكل مميز مثلما توقعنا".

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