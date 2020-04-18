٢٢٥ ألف جنيه حصيلة تبرع المحافظين لـ"كورونا" شهريا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عن اقتطاع ٢٠٪ من رواتب المحافظين لمدة 3 أشهر لدعم جهود الدولة فى مكافحة وباء كورونا. ويصل راتب المحافظ إلى ٤٢ ألف جنيه شهرياً، ما يعنى اقتطاع ٨٤٠٠ جنيه منه شهريا، وأكثر من ٢٥ ألف جنيه فى الشهور الـ3 ليكون إجمالى ما تبرع به المحافظين الـ27 إلى ٦٥٧ ألف جنيه.



